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Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan hükümlü yakalandı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel

Antalya'da hakkında 87 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 87 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla hakkında 87 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A'nın ilçede olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü Y.A. gözaltına alındı.

Y.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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