Antalya'da aranan hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında 87 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık yapmak suçlamasıyla hakkında 87 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Y.A'nın ilçede olduğunu tespit etti.

Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü Y.A. gözaltına alındı.

Y.A, sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet