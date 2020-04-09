Antalya'da aranan hükümlü Siirt'te yakalandı
Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Siirt'te yakalandı.
09.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 09.04.2020 15:28
Hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü Siirt'te yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Serik İlamat ve İnfaz Bürosunca kasten yaralama suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan O.K, jandarma ekiplerince Baykan ilçesinde yol kontrol ve arama faaliyetleri esnasında yakalandı.
O.K, işlemlerinin ardından Siirt Açık Cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA