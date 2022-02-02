Antalya'da aranan firari hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 68 suç kaydı bulunan ve hakkında 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan İ.C'yi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.