Antalya'da aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı

Hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü Hatay'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve çeşitli suçlardan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T'nin Hatay'da olduğunu tespit etti.

Antakya ilçesinde bir adrese baskın yapan ekipler T.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.