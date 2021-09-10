Antalya'da aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı

AA / Erdal Türkoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı

Hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü Hatay'da yakalandı.

Hakkında 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar ettiği belirlenen hükümlü Hatay'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve çeşitli suçlardan 17 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Antalya'da cezaevinden firar eden T.T'nin Hatay'da olduğunu tespit etti.

Antakya ilçesinde bir adrese baskın yapan ekipler T.T'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Erdal Türkoğlu - Son Dakika Haberleri
Adliyeden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisinin oyununu vatandaşın çelmesi bozdu

Adliyeden kaçmak isteyen hırsızlık şüphelisinin oyununu vatandaşın çelmesi bozdu

 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı

Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Yeşim Salkım Deniz Akkaya
Spor Hakan Çalhanoğlu Max Meyer Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Hulusi Akar Adil Karaismailoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da aranan cezaevi firarisi Hatay'da yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 15:40:26. #1.12#