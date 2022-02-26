Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı - Haberler

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Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı

Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çeşitli suçlardan aranan 55 şahıs yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda; haklarında yakalama emri bulunan "Asayiş ve Diğer Suçlardan Aranan" şahıslara yönelik 42 ekip ve 106 personelin katılımıyla operasyon yapıldı. Aralarında "kasten yaralama, hırsızlık, yağma, fuhuşa aracılık, cinsel saldırı, dolandırıcılık, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, silahla tehdit, hakaret" suçlarından arananların bulunduğu 55 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da aranan 55 şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Antalya, Asayiş, 3. Sayfa, Haberler

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