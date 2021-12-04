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Antalya'da aranan 44 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da aranan 44 şüpheli yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 44 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 95 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hırsızlık suçundan 22 yıl cezası bulunan U.S., yağmadan 19 yıl 8 ay hapis cezası bulunan A.R.B., yağmadan 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan V.E., kasten yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan İ.P. ile birlikte, toplam 44 aranan şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

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