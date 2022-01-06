Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da yakalanan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Çeşitli suçlardan haklarında 9 yıl 6 ay ila 25 yıl arasında değişen hapis cezaları bulunan İ.K, S.G, A.K. ve F.Ş, gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! 'Kızınız bizim elimizde' diye mesaj göndermişler

14 yaşındaki kız çocuğunu husumetlileri kaçırdı iddiası! "Kızınız bizim elimizde" diye mesaj göndermişler

 Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu

 Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirim gündem yarattı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title