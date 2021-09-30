Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı

Antalya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç ile aynı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.Ö., kasten yaralama suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan U.Y. ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 14 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan C.U.'yu yapılan çalışma sonucunda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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