Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 20 yıl hapis cezası ile aranan M.Ç ile aynı suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan A.Ö., kasten yaralama suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan U.Y. ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 14 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan C.U.'yu yapılan çalışma sonucunda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler cezaevine gönderildi.