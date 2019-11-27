Antalya'da aranan 4 hükümlü yakalandı

27.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:36

Antalya'nın polis ekiplerince aranan 4 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesinde "hürriyetten yoksun kılma", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "yaralama" gibi suçlardan haklarında 3 yıl 3 ay ile 6 yıl 8 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan S.E, S.T, H.Y. ve S.K. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.

Kaynak: AA