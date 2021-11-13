Antalya'da aranan 3 şahıs JASAT timlerince yakalandı - Haberler
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Antalya'da aranan 3 şahıs JASAT timlerince yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da aranan 3 şahıs JASAT timlerince yakalandı

Antalya İl Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda farklı suçlardan hapis cezası ile arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya İl Jandarma komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jasat timlerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalarda farklı suçlardan hapis cezası ile arama kaydı bulunan 3 kişi yakalandı.

İlk şahıs Döşemealtı ilçesinde yakalandı. Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ile müşterek yapılan faaliyette Hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık gibi suçlardan 16 adet suç kaydı bulunan ve halen dolandırıcılık suçundan 14 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T, kaldığı yer belirlenerek yakalanarak göz altına alındı.

İkinci şahıs ise Aksu'da yakalandı. Aksu Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ile müşterek yapılan faaliyette hakkında 7 adet suç kaydı bulunan ve halen uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.C, yakalanarak gözaltına alındı.

Son olarak ise Konyaaltı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş ekipleri ile müşterek yapılan faaliyette hakkında 10 adet suç kaydı bulunan ve halen hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.T, yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan 3 şahıs karakoldaki işlemlerine müteakip sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da aranan 3 şahıs JASAT timlerince yakalandı

Antalya'da aranan 3 şahıs JASAT timlerince yakalandı

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