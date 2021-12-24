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Antalya'da aranan 3 hükümlü yakalandı

Antalya'da aranan 3 hükümlü yakalandı
AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel

Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik kentte eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.G, 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Z.K. ve 10 yıl hapis cezası bulunan M.B. gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen hükümlüler Z.K, M.G. ve M.B. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri

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