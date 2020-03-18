Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
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Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

18.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:12
Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde aranan 2 şüpheli yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkında "Kasten Öldürme" ve "Mala Zarar Verme" suçundan toplam 27 yıl 10 ay hapis cezası bulunan M.A., "Kasten Öldürme" suçundan 3 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası bulunan H.N., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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