Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.
Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında "Basit Yaralama" suçundan yakalama emri bulunan H.E.T. ve R.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA