Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı
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Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.

02.12.2019 18:03 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:08
Antalya'da aranan 2 şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli yakalandı.


Gazipaşa koordinesinde, Gazipaşa İlçe görevlilerince yapılan çalışmalarda, haklarında "Basit Yaralama" suçundan yakalama emri bulunan H.E.T. ve R.K. yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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