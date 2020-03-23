Antalya'da aranan 2 kişi yakalandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi yakalandı.

Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan S.A. ile basit yaralama, silahla tehdit suçlarından 3 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası ile aranan S.D'yi yaptıkları çalışmalar neticesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kaynak: AA