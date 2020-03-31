Antalya'da aranan 2 kişi tutuklandı
Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.
31.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:26
Manavgat ilçesinde hırsızlık ve yaralama suçlarından aranan 2 kişi tutuklandı.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan F.I. ile yaralama suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan F.K, yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA