Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'nın Alaya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alaya ilçesinde çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 27 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan M.B. ile 15 yıl hapis cezası bulunan A.U. yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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