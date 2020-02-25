Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan iki hükümlü yakalandı.

25.02.2020 13:28 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:28
Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

'nın ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle aranan iki hükümlü yakalandı.

İlçe Amirliği ekipleri, hakkında "ruhsatsız ateşli silahlar ve mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan 2 yıl 6 ay ve "kasten öldürme"den 15 yıl hapis cezası bulunan U.O. ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 13 yıl 6 ay hapis cezası verilen A.D'yi gözaltına aldı.

Yakalandığı sırada polislere başkası adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı gösteren A.D. hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

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