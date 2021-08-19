Antalya'da aranan 11 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, çeşitli mahkemelerce haklarında arama kararı bulunan 11 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan A.Ç ile 'dolandırıcılık, ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma' suçlarında aranan cezaevi firarisi T.K tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt