Antalya'da Aralık Ayında Deniz Keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler, aralık ayında deniz keyfi yaşadı.

Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Alanya'da, vatandaşlar ve turistler Kleopatra ve Damlataş plajlarında denize girdi, şezlonglarda güneşin keyfini çıkardı.



Tatilci Yunus Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güneşli havayı fırsata dönüştürmek için denize geldiğini söyledi.

Yılbaşına sayılı günler kala kışın ortasında denize girmenin bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Yavuz, "Deniz güzeldi. Herkese tavsiye ediyorum. Bu havayı kaçırmasınlar." dedi.

Kaynak: AA