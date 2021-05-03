Antalya'da araçlar tek tek denetlendi, uzun araç kuyrukları oluştu

Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte Antalya'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek isteyenlere izin vermedi.

Son günlerde artan korona virüs vakalarının ardından tam kapanmaya geçilmesi ile birlikte Antalya'da polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek isteyenlere izin vermedi. Ekiplerin şehrin farklı noktalarında yaptığı denetimlerde metrelerce uzunlukta araç kuyrukları oluştu.

Artan korona virüs vakaları ile birlikte gelen tam kapanma, ek önlemleri de birbiri ardına getirdi. 17 günlük tam kapanma karası sonrası bugün Antalya'da birçok caddede polis denetimler yaptı. Yapılan denetimler çoğu yerde metrelerce uzunlukta araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Şehrin önemli noktalarında vatandaşlara izin belgesi denetimi yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurdu. Yapılan kontrollerde vatandaşların büyük çoğunluğunun izin belgesi aldığı görüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı