Antalya'da aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Antalya'nın Finike ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
05.06.2020 15:07 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:07
Antalya'nın Finike ilçesinde park halindeki aracın motor bölümüne sıkışan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.
Kale Mahallesi'nin Liman mevkisinde park halindeki otomobilin motor kısmından kedi sesi duyan çevredeki vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike İtfaiye ekibi, kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kediyi kucaklarına alan ekip, hayvanı severek sakinleştirmeye çalıştı.
Kaynak: AA