Antalya'da aracın çarpması sonucu ölen iki bisikletlinin son görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden iki bisikletlinin, kazadan kısa süre önce sosyal medyada paylaştıkları son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden iki bisikletlinin, kazadan kısa süre önce sosyal medyada paylaştıkları son görüntüleri izleyenleri duygulandırdı.
Yaşamını yitiren Faruk Tufan Tutar'ın sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülerde, arkadaşı Yunus Er ile Manavgat'a doğru bisikletleriyle hareket ettikleri ve eğlendikleri yer alıyor.
Cenazeler toprağa verildi
Alanya Belediyesi Morgu'ndan alınan Tutar ve Er'in cenazeleri Hacıbaba Mezarlığı'na götürüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Tutar ve Er'in cenazeleri aynı mezarlıkta toprağa verildi.
Yunus Er, 15 gün önce 52 yaşında ölen babası Mustafa Er'in yanına defnedildi.
Öte yandan gözaltına alınan sürücü O.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İncekum Mahallesi Antalya-Alanya D-400 kara yolunda, 21 Kasım akşam O.G. (38) yönetimindeki 07 LKV 76 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde bisikletlerle ilerleyen Faruk Tufan Tutar (25) ve Yunus Er'e (25) çarpmıştı. Tutar ve Er kaza yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü O.G. jandarma ekiplerince yakalanmıştı.
AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri