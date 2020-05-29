Antalya'da araç alev alev yandı
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Antalya'da araç alev alev yandı

Antalya'da araç alev alev yandı Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir araç aniden yanmaya başladı.

29.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:37

Antalya'da araç alev alev yandı

ANTALYA - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir araç aniden yanmaya başladı. Alevlerin yükseldiği yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Döşemealtı ilçesine bağlı Çubukbeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hafif ticari araç bilinmeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı. Aracın alev alev yandığını gören çevredeki sürücüler, itfaiye ekiplerine ve jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahaleyle aracı söndürdü.

Sürücüler ise o anları kayda aldı. Cep telefon kamerasıyla olayı kaydeden bir sürücü, "Araç yavaş yavaş patlıyor. Aniden yanmaya başladı, olduğu yerde yanıyor" dedi.

Antalya'da araç alev alev yandı

Kaynak: İHA

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