Antalya'da arabada sinema keyfi başladı
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Antalya'da arabada sinema keyfi başladı

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı 150 araç kapasiteli alan için 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor Bir ay boyunca Antalyalılar açık havada sinema keyfi yaşayacak Konyaaltı Belediyesinin Antalya'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği ilk günde...

31.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:31

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı

150 araç kapasiteli alan için 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlar araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor

Bir ay boyunca Antalyalılar açık havada sinema keyfi yaşayacak

ANTALYA - Konyaaltı Belediyesinin Antalya'da başlattığı 'arabada sinema' etkinliği ilk günde yoğun ilgi gördü. Antalyalılar, pandemi döneminde araçlarında sinema izleyerek açık havada sosyal bir etkinliğe katılmanın keyfini yaşadı.

Konyaaltı Belediyesi, 'arabada sinema' etkinliğiyle sinemaseverleri yeniden beyaz perde ile buluşturdu. Antalya'da ilk kez başlatılan etkinlikle vatandaşlar korona tedbirleri kapsamında evlerinde kaldıkları dönem sonrasında sinema izlemenin keyfini yaşadı. Uncalı Mahallesi'ndeki açık pazar yerinde gerçekleştirilen arabada sinema etkinliğine araçlarında en fazla 3 kişi olması şartıyla günler öncesinden rezervasyon yaptıran 150 araç katıldı. Girişlerde araçta bulunan vatandaşlara maske dağıtıldı. Birçok vatandaş yanlarında getirdikleri çay ve çerezleri ile arabada sinema izlemenin keyfini sürdü. Açık alanda dev ekranda oynatılan filmin sesinin radyo frekansı ile izleyenlerin araçlarında duymaları sağlanarak, çevredeki vatandaşların gürültüden rahatsız olması önlendi. Saatler 21.00'i gösterdiğinde etkinliğin ilk filmi 'Aile Arasında' izleyiciyle buluştu.

Film başlamadan önce Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ekrandan sinemaseverlere seslendi. Esen, "Bildiğiniz gibi ülke olarak zorlu bir süreç yaşıyoruz. Bu dönemde özgürce sokağa çıkmanın ve istediğimiz her şeyi yapabilmenin ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık. Ama tüm bu kısıtlamaların sizler için olduğunu da unutmayalım. Bu zorlu süreçte de Konyaaltı Belediyesi olarak sizleri kültür ve sanat etkinliklerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte sizlere bir nebze de olsa moral vermek için arabada sinema etkinliği başlattık. Sevdiklerinizle hem keyifli vakit geçirmeniz hem de sanatla olan bağınızın taze kalması için üzerimize düşeni sonuna kadar yerine getirmeye devam edeceğiz. Çünkü sizlerin sağlığı ve mutluluğu bizim için çok değerli" dedi.

"Sınav öncesi moral oldu"

Arabada sinema etkinliğine katılan Sevda-Vedat Parlak çifti, filmi izlemek için ilk kayıt yaptıranlardan olduklarını belirterek, "Böyle bir etkinliğe ihtiyacımız vardı. Uzun zaman evde kaldık. Eşimle hem film izlemek hem de biraz dışarıda vakit geçirmek adına güzel oldu" dedi.

İki aydır evden çıkmadıklarını söyleyen Hüseyin Demirci ise, arabada sinemanın iki ay sonra kendileri için büyük bir aktivite olduğunu söyledi. Seda Yazıcı da ilk kez arabada sinema izlemenin keyfini yaşayacağını ve mutlu olduğunu belirtti.

Kevser Kurt isimli vatandaş ise, "Kontenjan sınırlıydı. Hemen kayıt yaptırdık. Ama daha sonra bir ay boyunca uzatıldığını öğrendik. Herkesin faydalanması adına güzel olmuş. Oğlum sınava hazırlanıyor. Uzun zaman dışarı çıkmadık. Sınav öncesi hem değişiklik hem de moral olacak" diye konuştu.

"14 dakikada iki günlük kayıtlarımız doldu"

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, insanların uzun zamandır evde kaldığı, sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetlerin yapılamadığı bir dönemde 'arabada sinema' etkinliğinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bostan, "Etkinliği duyurduğumuz anda 14 dakikada iki günlük kayıtlarımız doldu. Sosyal mesafe kuralları ve güvenlik tedbirlerini de düşünerek 150 aracı alana alıyoruz. Ciddi bir katılım oldu. Konyaaltı Belediye Başkanımız Semih Esen bu talebi dikkate alarak, tüm vatandaşların faydalanması için bu etkinliği bir ay yapma kararı aldı. 18-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımız araç plakaları ile kayıt yaptırabiliyor. Pandemi döneminde Antalya'nın bu tür kültür ve sanatsal etkinliklere ihtiyacı vardı" dedi.

Arabada sinema etkinliğinin ilk filmi 'Aile Arasında' oldu. Yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı filmin senaryosunu Gülse Birsel yazdı. Komedi türündeki filmin başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Fatih Artman, Şevket Çoruh, Gülse Birsel, Derya Karadaş, Su Kutlu ve Ayta Sözeri yer alıyor. 2 saat 5 dakika süren filmin sonunda vatandaşlar büyük bir keyifle alandan ayrıldı.

Antalya'da arabada sinema keyfi başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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