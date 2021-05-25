Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
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Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması

Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da beslediği kedilerin ayrı tarihlerde iki kez demir korkuluklara asıldığını görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, bu sefer diğer kedileri beslemeye geldiği sırada bir apartman sakiniyle tartışma yaşadı.

Antalya'da beslediği kedilerin ayrı tarihlerde iki kez demir korkuluklara asıldığını görünce gözyaşlarına boğulan genç kadın, bu sefer diğer kedileri beslemeye geldiği sırada bir apartman sakiniyle tartışma yaşadı. Kedilerin beslendiği alanda çevrenin kirlendiği gerekçesiyle çıkan tartışma, genç kadının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana gelen olaylarda, sokak kedilerini besleyen hayvansever Tuğba Yurtdaş'ın (36) 2 kedisi farklı tarihlerde apartmanın zemin katındaki dairenin demir korkuluklarına asıldı. Kedilerinin cansız bedeniyle karşılaşan Yurtdaş, gözyaşlarına boğulup, polis ekiplerinden yardım istemiş, şüphelendiği bazı kişilerin olduğunu da belirterek kendisine gözdağı verildiğini iddia etmişti.

"Çevreyi kirletiyorsunuz"

Bugün ise son olayın gerçekleştiği adreste diğer kedilerini beslemeye bir arkadaşıyla beraber giden Yurtdaş, iddiaya göre apartman sakini bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tepki sonrası Yurtdaş cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Apartman sakinin, "Kedileri ben çok seviyorum ama bu rezillik. Bu kadar pislik olmaz. Çevreyi kirletiyorsunuz" sözlerinin ardından tartışma alevlendi. Yurtdaş ise, bu sözlere, 'Asıl biz sizin pisliğinizi temizliyoruz' şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine apartman sakini Yurtdaş'ın arkadaşını eliyle itti.

O anlarsa Yurtdaş'ın cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması
Antalya'da apartman sakinlerinin kedi besleme tartışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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