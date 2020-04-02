Antalya'da apartman dairesine kumar operasyonu: 8 gözaltı Alanya ilçesinde kumarhane olarak kullanılan apartman dairesindeki 8 kişi yakalandı.

Alanya ilçesinde kumarhane olarak kullanılan apartman dairesindeki 8 kişi yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Oba Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Dairede yapılan aramada iskambil kağıdı, 10 okey ıstakası ve taşları ile poker pulları ve 320 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden yedisine toplam 8 bin 575 lira, adli işlem yapılan ev sahibi A.B'ye de 3 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA