Antalya'da anne ve oğlunun ormanlık alanda yaşadığı baraka yandı

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da anne ve oğlu, ormanlık alana kurdukları barakada çıkan yangını gözyaşlarıyla izledi.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde ormanlık alandaki barakadan alevler çıktığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Ağaçlara da sıçrayan yangına 2 itfaiye ile bir arazöz ekibi müdahale etti.

Bu sırada Meryem Tüysüz ile oğlu Fevzi Köşger, konakladıkları barakanın yanışını gözyaşlarıyla izledi.

Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi, ormanlık alandaki bazı ağaçlar da yandı.

"Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz." diyerek gözyaşı döken Meryem Tüysüz, gazetecilere kalacak yerlerinin olmadığını söyledi. Tüysüz, tahta barakayı 3 yıl önce kendi imkanlarıyla inşa ettiklerini ve oğluyla burada yaşadıklarını anlattı.

Meryem Tüysüz ve oğlu, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri

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