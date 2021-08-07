Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
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Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu

Antalya'da anne ve kızı evlerinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

Antalya'da anne ve kızı birlikte yaşadıkları evde ölü bulundu.

Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katından kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine eve polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle pencereden eve girdi.

Müşerref Şeber (71) ile kızı Semra Pişkin'in (42) farklı odalarda cesedi bulundu.

Ekiplerin, evdeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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