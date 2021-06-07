Aniden çıkan kuvvetli rüzgar otelin şemsiyelerini uçurdu, tatilciler zor anlar yaşadı
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Aniden çıkan kuvvetli rüzgar otelin şemsiyelerini uçurdu, tatilciler zor anlar yaşadı

Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Antalya'da aniden etkili olan rüzgarın bir otelin plaj şemsiyelerini uçurması ve bu sırada etrafa koşuşturan turistlerin yaşadığı zor anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'da aniden etkili olan rüzgarın bir otelin plaj şemsiyelerini uçurması ve bu sırada etrafa koşuşturan turistlerin yaşadığı zor anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde öğlen saatlerinde kısa süre kuvvetli rüzgar etkili oldu. Aniden çıkan rüzgar bir otelin bahçesindeki şemsiyeleri ve sandalyeleri uçurdu, tatilciler kısa süreli panik ve heyecan yaşadı.

Otelin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, rüzgarın başlamasıyla büyük şemsiyenin altında oturan iki kadının hızla uzaklaşması ve başka bir kadının ise çocuğu kucaklayarak şemsiyenin çarpmasını önlemesi yer alıyor.

Aniden çıkan kuvvetli rüzgar otelin şemsiyelerini uçurdu, tatilciler zor anlar yaşadı
Aniden çıkan kuvvetli rüzgar otelin şemsiyelerini uçurdu, tatilciler zor anlar yaşadı
Aniden çıkan kuvvetli rüzgar otelin şemsiyelerini uçurdu, tatilciler zor anlar yaşadı
Aniden çıkan kuvvetli rüzgar otelin şemsiyelerini uçurdu, tatilciler zor anlar yaşadı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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