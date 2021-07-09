Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
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Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek

Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci - Haberler | Sağlık

Antalya'da ambulansla hastaneye kaldırılan hastaya, belediyenin eve dönüş hizmeti sağlayacağı "Alo 211" çağrı merkezi hizmete başladı.

Antalya'da ambulansla hastaneye kaldırılan hastaya, belediyenin eve dönüş hizmeti sağlayacağı "Alo 211" çağrı merkezi hizmete başladı.

Kepez Belediyesinin hayata geçirdiği proje kapsamında, İlçe Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ile İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, protokol imzaladı.

İlçe Belediyesi Sağlık Merkezi bünyesinde hizmet verecek çalışma kapsamında, Kepez bölgesinde yaşayan ve 112 acil servis ambulanslarıyla hastanelere götürülen vatandaşlar, Alo 211 çağrı merkezinin yönlendirmesiyle evlerine ambulansla bırakılacak.

Merkezin açılışında konuşan Hülür, Antalya'da günde 300 civarında hastanın 112 acil servis ekiplerince hastanelere götürüldüğünü söyledi.

Bu hastaların yaklaşık 50'sinin Kepez bölgesinden alındığını ifade eden Hülür, "Acil durumu olup bize talebini bildiren vatandaşlarımızı hastanelere götürüyoruz. Bu vatandaşların evlerine dönüşleriyle ilgili bir hizmet vermiyoruz. Bu hizmetle belediyemiz ambulansları ve ekipleri hastalarımızın evlerine dönüşlerini sağlayacaklar. İl Sağlık Müdürlüğü olarak 112 aracılığıyla hastanelere taşıdığımız hastaların verilerini Belediyemizle paylaşacağız. Bu hizmet belediyemiz tarafından tamamlanmış olacak." diye konuştu.

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü de uzun yıllardır Belediye bünyesinde sağlık hizmetleri üzerine çalışma yürüttüklerini vurguladı.

"Alo 211" servisinin kurulmasının önemli olduğunu vurgulayan Tütüncü, şunları kaydetti:

"112 acil servislerimiz vatandaşlarımıza bir telefon kadar yakın. Ekipler vatandaşlarımızı alıyor ve ilgili sağlık kurumlarına en kısa sürede yetiştiriyor. Hastanelerimizde gerekli tetkikler ve tedaviler yapılıyor ama bu vatandaşlar eve dönüşlerini kendi imkanlarıyla sağlıyorlar. Dolayısıyla bizler de 112 servis hizmetiyle sağlık kurumlarına giden vatandaşlarımızın dönüşlerini Belediye Sağlık Merkezi çatısı altında üstlenelim dedik. Vatandaşlarımıza sağlık kuruluşlarından evlerine dönüşlerde 7 gün 24 saat Alo 211 hizmet verecek."

Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek
Ambulansla hastaneye giden hastaya belediye eve dönüş hizmeti verecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Tekeci

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