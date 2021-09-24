Antalya'da amatör sporculardan 35 bin kitap bağışı - Haberler
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Antalya'da amatör sporculardan 35 bin kitap bağışı

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da amatör sporculardan 35 bin kitap bağışı

Antalya'daki amatör sporcular ve antrenörleri, Kepez Belediyesinin kuracağı kütüphane için 35 bin kitap topladı.

ANTALYA (AA) - Antalya'daki amatör sporcular ve antrenörleri, Kepez Belediyesinin kuracağı kütüphane için 35 bin kitap topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kurulacak kütüphaneleri donatmak adına yapılan kitap toplama çalışmasında 35 bin bağış alarak en fazla yararlılık gösteren Kepez Belediyesi Spor Kulübü antrenörleri oldu.

Öğrencilerinin sporda olduğu kadar akademik başarısını da gözeten antrenörler, belediyenin çeşitli noktalarda kurduğu kütüphaneler için seferber oldu.

Toplam 10 branşı olan kulübün sporcuları da kullanmadıkları kitapları getirerek katkıda bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Şehit Yasin Naci Ağaroğlu Kütüphane ve Eğitim Tesisi açılışının ardından antrenörlere teşekkür şilti verdi.

Kulüp Başkanı Hakan Çatal ise ilk başta 15 bin, sonrasında 35 bin kitap toplama hedefini şimdi de 50 bine çıkardıklarını belirtti.

Antrenörlerden destek isteyen Çatal, bu çalışmayı çok önemsediklerini kaydetti.

Antalya'da amatör sporculardan 35 bin kitap bağışı

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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