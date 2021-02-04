Antalya'da amatör balıkçılık eğitimi başladı
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Antalya'da amatör balıkçılık eğitimi başladı

04.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:25
Antalya'da amatör balıkçılık eğitimi başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesince amatör balıkçıların daha bilinçli olta avcılığı yapabilmeleri için çevrimiçi eğitim veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesince amatör balıkçıların daha bilinçli olta avcılığı yapabilmeleri için çevrimiçi eğitim veriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca verilecek eğitimler sonunda kursiyerlere katılım belgesi verilecek.

Akdeniz'i korumak, su ürünleri üretim kaynaklarını ekonomik olarak işletmek, bu kaynaklarda mevcut canlı stoklarının devamlılığını sağlamak amacıyla bilinçli ve teknik avcılığı öğretmeyi amaçlanan eğitimle de ekipman tanıtımı, olta yapımı, uygun avlanma metotları anlatılıyor.

Eğitimlerde ayrıca Akdeniz balıkları ile avlanabilir türler hakkında da bilgiler veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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