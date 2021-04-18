Antalya'da alzaymır hastası 82 yaşındaki kayıp kadın bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalya'da alzaymır hastası 82 yaşındaki kayıp kadın bulundu

Antalya'da alzaymır hastası 82 yaşındaki kayıp kadın bulundu
Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel

Antalya'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın dağlık alanda bulundu.

Antalya'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın dağlık alanda bulundu.

Kumluca ilçesi Gölcük Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 82 yaşındaki N.K'nin kaybolduğu ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi harekete geçti.

Yapılan arazi taraması sonucunda N.K, evine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dağlık bölgede bulundu.

JAK timleri tarafından sırtta taşınarak dağdan indirilen N.K, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalya'da alzaymır hastası 82 yaşındaki kayıp kadın bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 20:11:53. #1.14#

title