Antalya'da Alman vatandaşı bir kişi, evinde ölü bulundu
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Antalya'da Alman vatandaşı bir kişi, evinde ölü bulundu

09.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 09.02.2021 12:32
Antalya'da Alman vatandaşı bir kişi, evinde ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Almanya vatandaşı evinde ölü bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Almanya vatandaşı evinde ölü bulundu.

Alman vatandaşı Benjamin Gözütok, evinde eşi tarafından hareketsiz bulununca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Adrese gelen 112 Acil Servis ekibi, Gözütok'un öldüğünü belirledi.

Gözütok'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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