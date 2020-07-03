Antalya'da alkollü sürücü kazası: 1 yaralı
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Antalya'da alkollü sürücü kazası: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, bir başka sürücüye arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Antalya'da alkollü sürücü kazası: 1 yaralı
03.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:48

Antalya'nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu tespit edilen sürücünün, bir başka sürücüye arkadan çarpması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sorgun-Otogar Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'ya giden Osman A.'nın kullandığı 06 ZYF 01 plakalı Tofaş marka araç, Zeynep Y.'nin kullandığı 06 DN 0870 plakalı Fiat markalı otomobile arkadan çarptı. Kaza, Yılmaz'ın kontrolünde olan aracın içerisinde yolcu olarak bulunan Ahsen İrem Yılmaz yaralandı. Yılmaz, 112 ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından trafik ekiplerince alkol kontrolü yapılan otomobil sürücülerinden Osman A.'nın 0.85 promil alkollü olduğu belirlenirken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Alkollü sürücü ayrıca Şelale Polis karakoluna götürülerek, hakkında alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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