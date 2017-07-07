Antalya'da Alışveriş Merkezinde Silahlı Soygun

Antalya'da yüzleri maskeli 3 kişi, girdiği markette bayan kasiyerlere silah doğrultup kasadaki paraları alarak kaçtı.



Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Şelale Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 2 kişi, ellerinde tabanca ile alışveriş merkezine girdi. Bir kişi de dışarıda hazır bulunan araçta içeriye giren arkadaşlarını hazırda bekledi. Kasaya yönlenen maskeli şahıslar, içeride alışveriş yapmakta olan müşterilerin gözü önünde 2 bayan kasiyere silah doğrultarak kasadaki paraları vermesini istedi. Hırsızlar kasiyerden kasadaki 2 bin lirayı aldıktan sonra, dışarıda hazır bulunan plakasız araçlarına binip olay yerinden Kurşunlu Şelalesi istikametine doğru hızla kaçtı.



Aileleri panik yaşadı



Kasiyerlerin olayı polise bildirmesinin ardından alışveriş merkezi ve çevre güzergahlara çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bayan kasiyerler olayın sıcaklığı ile gözyaşlarına hakim olamadı. Bu sırada olay yerine panikle gelen bayan kasiyerlerin aileleri de kızlarına sarılarak gözyaşı döktü. Olay yerinde polis, güvenlik kameralarını inceleyerek kasiyerlerin verdiği eşkal doğrultusunda çevre güzergahta soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA