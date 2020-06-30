HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 10 bin 250 metrekarelik Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira
30.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:59

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında 10 bin 250 metrekarelik Soğuk Hava Deposu Derin Donduruculu Atmosfer Kontrollü Sebze ve Meyve Paketleme Tesisi kullanılamaz hale geldi. Yangının yaklaşık 80 milyonluk maddi hasara neden olduğu bildirildi. Neredeyse kül olan soğuk hava deposunun gündüz görüntüleri felaketin boyutlarını ortaya koydu.

Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında Kocayatak Mahallesi'ndeki tesisin ilk belirlemelere göre bir soğuk hava deposundan alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Aynı zamanda meyve sebze kasalama merkezi olarak ta kullanılan depoda bulunan plastik kasaların tutuşması nedeniyle alevler gökyüzüne yükseldi. Yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 17 arazöz, 50 civarında yer ekibi müdahale ederken çalışmalara belediyelerin park ve bahçelere ait su tankerleriyle Serik Orman işletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz de destek verdi. Tesiste sebze ve meyvelerin yanı sıra, binlerce ton kırmızı ve beyaz etin olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 8 saat sonra söndürebildi. Tesisin son hali havadan drone ile de görüntülendi.

Tesisteki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. 48 dönüm alanda 10 bin 250 metrekarelik kapalı alana kurulan tesiste sadece zarar görmeyen idari bina ve jeneratör bölümü kaldı. Onlarca firmaya ait soğuk hava depolarındaki başta tavuk, döner, kırmızı et, balık sebze ve meyve kullanılamaz hale geldi. Özel sektördeki en büyük soğuk hava tesisi olan işletmede binlerce ton ürün yandı. Depolarda ürünleri bulunan kişilerde sabah saatlerinde tesise geldi. Yanan tesis etrafını gezip, ürünlerine bakan vatandaşlar büyük üzüntü yaşadı. Soğuk hava deposundaki narenciye ürünlerinin yandığını gören bir kişi zararını cep telefonuyla görüntüledi. Tesisin demir çatısı ve üzerindeki güneş enerjisi panelleri de yandı. Yer yer küçük dumanların çıktığı tesisten geriye simsiyah bir enkaz kaldı. Maddi zararın ise yaklaşık 80 milyon olduğu belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle 7 yıl önce Mehmet Doğan, tarafından kurulan tesis özel sektörün en büyükleri arasında yer alıyordu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti Ekonomi
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı Ekonomi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor Ekonomi
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Ekonomi
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti Ekonomi
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı Ekonomi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Niğde ve Çankırı'da maske takma zorunluluğu getirildi
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
Bülent Arınç'tan olay yaratacak FETÖ sözleri: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Ünlü tarihçi Murat Bardakçı: İBB'nin aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi sahte olabilir
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Maske ve sosyal mesafe, bulaşıcı hastalıklara kalkan oluyor
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Traktörü ile yamaçtan aşağı yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Bayat olduğunu düşündüğü için öğretmene kurşun yağdırdı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan, gündem oldu
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e 'yasa dışı' ilhak uyarısı yaptı
Birleşmiş Milletler, Filistin konusunda İsrail'e "yasa dışı" ilhak uyarısı yaptı
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Bursa'da bir kadın, eşi pazara gidince çarşaf ile kendini asarak intihar etti
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
Faizlerin düşürülmesiyle 19 günde geçen yılın tamamından daha fazla konut kredisi kullanıldı
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cenk Eren İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Burak Yılmaz Bülent Uygun Mete Kalkavan Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Antalya'da alevlerin gökyüzünü aydınlattığı büyük yangında zarar yaklaşık 80 milyon lira - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 10:59:50. #1.14#
title