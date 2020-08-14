Antalya'da aldığı hapis cezası kesinleşen sanık tutuklandı Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan davada, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan aldığı 5 aylık hapis cezası onaylanan sanık tutuklandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde açılan davada, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan aldığı 5 aylık hapis cezası onaylanan sanık tutuklandı.

Manavgat 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin sanık Bekir V., hakkında verdiği 5 ay hapis cezası, üst mahkemece usül ve esas yönünden onaylandı.

Cezası kesinleşen Varol, Alanya Adliyesine giderek teslim olmasının ardından cezaevine gönderildi.

15 Mart'ta Kızılağaç kavşağında Bekir V'nin kullandığı 07 L 7170 plakalı kamyonetle, Niyazi K'nin kullandığı otomobil çarpışmış, kazada Niyazi K'nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan Döndü K. ve Osman K. yaralanmıştı. Kaza sonrası polisin yaptığı alkol testinde 2.2 promil alkollü olduğu tesbit edilen Bekir V'nin sürücü belgesine 6 ay süreyle el konulmuş ve şüpheliye para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA