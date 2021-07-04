Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ağır yaralı
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Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ağır yaralı

Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ağır yaralı Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada pompalı tüfekle bir kişi ağır yaralandı.

Antalya'da alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 ağır yaralı

ANTALYA - Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada pompalı tüfekle bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.30 sırasında Kepez ilçesi 4595 Sokak içindeki iki katlı müstakil evin giriş katında meydana geldi. Yan yana iki ayrı evde yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen, Ertuğrul D.ile Erdal K. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Ertuğrul D, yan komşusu olan Erdal K'nın evine pompalı tüfekle dışarıdan ateş etti. Gelen saçmalar üzerine dışarı çıkan Erdal K, Ertuğrul D. ile karşı karşıya geldi. Yine tartışmaya devam eden ikiliden Erdal K.iddiaya göre Ertuğrul D'nin elinden aldığı tüfeği ateşledi. Saçmaların hedefi olan Ertuğrul D. ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ertuğrul D. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Erdal K. ise Motorize Yunus Timleri tarafından yakalandı. İçinde bir mermi bulunan pompalı tüfeğe el konulurken, olay yeri inceleme ekipleri evde geniş çaplı inceleme yaptı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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