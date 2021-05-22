Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
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Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Ş. (35) borcunu almak için Ali K'nın (39) evine gitti. Ali K, alacak verecek meselesi yüzünden Ramazan Ş. ile daire kapısı önünde tartıştı. Tartışmanın devamında Ramazan Ş. üzerinde bulunan tabancayla Ali K'nın sağ bacağına doğru ateş etti. Güçlükle kapıyı kapatan Ali K. hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ramazan Ş. ise suç aletiyle olay yerinden kaçtı. Ali K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Antalya'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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