Alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı
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Alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

25.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:17

Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.

Antalya'da alabora olan 4 metrelik balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı.

Aksu ilçesi Kundu Turizm Merkezi'nde Aksu Çayı'nın denizle birleştiği noktada, balıkçıların bulunduğu 4 metrelik fiber tekne, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.

Batan teknedeki 3 balıkçı, yüzerek su yüzeyinde kalmaya çalıştı. Çevreden geçen başka balıkçılar boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiyi tekneye aldı.

İhbar üzerine gelen deniz polisi ve sahil güvenlik botları, batan teknede başka kimsenin olmadığının tespiti üzerine başlatılan arama çalışmasını sonlandırdı.

Karaya çıkarılan balıkçıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı
Alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı
Alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı
Alabora olan balıkçı teknesindeki 3 kişi kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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