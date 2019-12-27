Antalya'da akşam güneşi içleri ısıttı
Haberler » Güncel » Antalya'da akşam güneşi içleri ısıttı - Haber

Antalya'da akşam güneşi içleri ısıttı

Türkiye'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken, Antalya'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor.

27.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:25
Antalya'da akşam güneşi içleri ısıttı

'nin birçok bölgesinde soğuk hava hüküm sürerken, 'da yazdan kalma bir gün yaşanıyor. Akşam saatleri olmasına karşın güneşli havayı fırsat bilenler sahile gelip güneşlendi, bazı vatandaşlar da denize girdi.


Yeni yıla sayılı günler kala Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 14 derece, nem oranının ise yüzde 44 olarak ölçüldüğü kentte, güneşli havayı fırsat bilenler akşam saatleri olmasına karşın dünyaca ünlü sahiline gelerek deniz ve güneşin tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde balık tutmayı tercih ederken, bazıları da denize girdi. Yabancı turistlerin de gözlendiği sahilde tatilciler bol bol fotoğraf çektirdi.


Ailesiyle birlikte 'dan gelen Mehmet Kavak, "Hava güzel olunca tadını çıkartalım dedik. Isparta'da şuanda eksi derecelerde. Yolda gelirken kar da gördük. Buraya yaklaşırken Antalya'ya geldiğimizi anladık. Herkes güneşin tadını çıkartıyor" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler