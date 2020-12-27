Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
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Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı

27.12.2020 09:38 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:43
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı

Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından telefon direkleri yerinden kesilerek, kabloları ile birlikte çalındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından telefon direkleri yerinden kesilerek, kabloları ile birlikte çalındı.

Akıl almaz hırsızlık olayı, Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle halkı sabah yoldan geçtiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradılar. Mahallenin telefon direklerinin kesilip çalındığını hem de kabloların yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri hemen jandarmaya haber verdi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızları bulmak için çalışma başlatırken, mahalle sakinleri olaya isyan ettiler. Deniztepesi Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Durmaz, "Yoldan geçerken, telefon direğinin kesildiğini, çalındığını gördük. Ne amaçla neden yapıldığını anlamış değiliz. Bu durumdan sonuçta rahatsızız. Devletimizin yapmış olduğu böyle bir hizmet var. Bu hizmeti heder etmenin ya da ziyan etmenin bir anlamı yok. Gerekli mercilerden yardım bekliyoruz" dedi.

İlk anda görünen manzara karşısında çok şaşırdıklarını belirten Durmaz, "6-7 direk var kesilip, kablolarıyla birlikte çalınan. Büyük ihtimalle testere ile kesmişler, ses olmasın diye. Çünkü bir gün önce yoldan geçerken bir şey yoktu. Bu yüzden ev telefonlarında kopukluk yaşıyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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