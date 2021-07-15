Antalya'da akademisyenler ve öğrenciler kara, hava ve su altında Türk bayrağı açtı
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Antalya'da akademisyenler ve öğrenciler kara, hava ve su altında Türk bayrağı açtı

Antalya'da akademisyenler ve öğrenciler kara, hava ve su altında Türk bayrağı açtı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde akademisyenler ve öğrenciler, kara, hava ve su altında, 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için Türk bayrağı açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde akademisyenler ve öğrenciler, kara, hava ve su altında, 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için Türk bayrağı açtı.

Alaaddin Keykubat Üniversitesindeki (ALKÜ) öğrenciler ve akademisyenler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ve gazileri anmak için etkinlik düzenledi.

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'dan rektörlük binasında Türk bayrağını teslim alan ALKÜ sporcusu Eren Akdağ, üniversite kampüsünden Hıdırellez mevkisindeki Yassıtepe'ye kadar koştu.

Akdağ, bayrağı, yamaç paraşütü pilotları eşliğinde posterlerle atlayış yapan akademisyen ve öğrencilere teslim etti.

Kleopatra Plajı'na iniş yapan ekip, bayrağı, dalış ekibine verdi. Ekip, Damlataş Plajı'nda denize girerek su altında Türk bayrağı ve 15 Temmuz posterini açtı.

Prof. Dr. Kalan, yaptığı açıklamada, her dakikası önceden belli olan kirli ve kanlı eylemi gerçekleştiren hainleri, milletin canı pahasına kahramanca duruşunu bozmayarak engellediğini söyledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü ve demokrasinin zaferini terör örgütleri başta olmak üzere tüm dünyaya bir kez daha Türk milletinin gösterdiğini vurgulayan Kalan, "Bu vesileyle vatanımızın birliği, bölünmez bütünlüğü ve demokrasinin üstünlüğü için kanlarını akıtan şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu etkinliği gerçekleştiren üniversitemizin kıymetli mensuplarını da kutluyorum." diye konuştu.

Öte yandan, ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda "15 Temmuz: Cumhurun Şahlanışı" konulu konferans gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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