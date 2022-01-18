3 gündür haber alamadıkları engelli kızlarını arıyorlar

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde işitme ve konuşma engelli genç kızdan ailesi 3 gündür haber alamıyor.

Engelli kızı Nihal Babayiğit'ten (21) pazar gününden itibaren haber alamayan annesi Derya Babayiğit, İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Anne Babayiğit, gazetecilere, kızının hayatından endişe ettiğini söyledi.

Pazar günü saat 12.00 sıralarında kızının anneannesine gitmek için evden ayrıldığını belirten Babayiğit, "Kızım sosyal medyada tanıştığı bir çocukla sürekli görüşüyordu. Önce ondan şüphelendik. Çocuğun ailesiyle görüştük Nihal'in orada olmadığını söylediler." dedi.

Kızının en son otogarda görüldüğünü ve yanında bir kadının olduğunu öğrendiklerini anlatan Babayiğit, evladının bir an önce bulunmasını istediklerini ifade etti.

Akrabalarıyla birlikte genç kızı her yerde aradıklarını dile getiren Babayiğit, kızını gören ve yerini bilenlerin kendilerine ulaşması ricasında bulundu.