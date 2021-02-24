Antalya'da aile hekimi evlerine gittiği 65 yaş üstüne Kovid-19'a karşı uygulanan aşıyı yapıyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 65 yaş üstü vatandaşların evlerine giderek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan aşıyı yapan aile hekimi, takdir kazandı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 65 yaş ve üzerine CoronaVac aşısının ilk dozunun uygulanması devam ediyor.

Manavgat'ta aile hekimi olarak görev yapan Veysel Gözüoğlu ise kendisine kayıtlı 65 yaş üstü kişilere, evlerinde gönüllü olarak aşılama yapıyor.

Gözüoğlu'nun evinde aşı uyguladığı Ayşe Hatipoğlu, mutluluktan ağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen doktor Gözüoğlu, "Bu işin manevi hazzı ve hastalarımın yüzünde gördüğüm tebessüm benim için her şeye değer." ifadesini kullandı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür de arayıp kutladığı Gözüoğlu'nun kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Salgın sürecinde başarılı çalışmalarıyla emek veren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Hülür, şunları kaydetti:

"Antalya'da aldığımız önlemler ve vakaların yakından takibi sayesinde, bu salgın sürecini en başarılı yöneten illerin başında gelmekteyiz. Halkımızın da duyarlı davranışları ve kurallara uyum sağlamaları sonucu vaka sayılarını daha da düşüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden