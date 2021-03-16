Antalya'da aile faciası: 4 ölü

Antalya'da aile faciası: 4 ölü (1)

ANTALYA'da bir ailenin 4 üyesi evde ölü bulundu. İlk belirlemelere göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Olay saat 22.00 sıralarında, Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi 2386 sokakta yer alan bir sitedeki 3 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Yakınlarından haber alamayanların ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapının açılmasının ardından içeri girdiklerinde, henüz kimlikleri açıklanmayan aynı aileden 4 kişinin cesediyle karşılaştı. Polisin ilk belirlemesine göre ailenin erkek çocuğunun anne ve babası ile kız kardeşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı