Antalya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Antalya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Antalya'da ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Talip Demirci - Haberler | Güncel

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde çıktığı ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Kaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki bir ağaca çıkan kedinin mahsur kaldığını görenler yardım istedi.

Bölgeye gelen itfaiye ekibi, kurtarma çalışması başlattı.

Bir itfaiye erinin sepetli merdivenle ulaştığı kedi kurtarılarak doğal ortamına bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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