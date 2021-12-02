Antalya'da ağaca çarpan okul servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da ağaca çarpan okul servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı

AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'da ağaca çarpan okul servis minibüsündeki 8 kişi yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, okul servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, okul servis minibüsünün ağaca çarpması sonucu sürücü ile 7 öğrenci yaralandı.

R.S'nin kullandığı 07 C 74110 plakalı servis minibüsü, Karacalar Mahallesi Yeniköy Sokak'ta yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile araçtaki öğrenciler M.Ö.Ş. (16), H.Ç. (18), M.Ç. (17), E.T. (15), M.E.S. (17), E.Ö.Ö. (17) ve O.K.A. (14) yaralandı.

Ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri

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