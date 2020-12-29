Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şevket Cantay Yücel'in kullandığı 07 N 1233 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yücel'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt