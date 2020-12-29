Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

29.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:19
Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Şevket Cantay Yücel'in kullandığı 07 N 1233 plakalı motosiklet, Kızlarpınarı Mahallesi'nde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yücel'in cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Berk Oktay Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Arda Kardeşler Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Antalya'da ağaca çarpan motosikletin sürücüsü öldü | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:19:27. #1.15#
title